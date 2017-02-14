تعليم الدوادمي يطلق مبادراته لرؤية المملكة 2030

صراحة – خالد الحسين : أطلقت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي أمس مبادرات تعليم الدوادمي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030,بحضور مدير إدارة تعليم الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جمال بن محمد الحمادي ومساعد

مديرالتعليم للشؤون المدرسية محمد بن سعد البيز وعدد من القيادات التربوية بإلادارة ومدري المكاتب التعليمية وقيادات المدرس والمشرفين التربويين وذلك في مقر النادي العلمي.

وبدا اللقاء التعريفي للمبادرات بعرض مرئي قدمه رئيس شعبة النشاط الثقافي فهد مصلح العتيبي شرح فيها المبادرات المعتمدة والبالغة 13مبادرة ومراحل تنفيذها والفئة المستهدفة والجهة المنفذة.

ثم ألقى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية رئيس لجنة المبادرات كلمة أكد فيها أهمية تلك المبادرات بما يتواءم مع الأهداف التعليمية لرؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة شكر فيها الجميع على تظافر الجهود لإبراز تلك المبادرات التي تساهم بالارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية وارتباطها بأهداف رؤية 2030، ثم أطلق المبادرات للعمل بها بمشاركة القطاع الخاص.

وتتمحور تلك المبادرات حول دعم المشاريع التعليمية ومشاركة القطاع الخاص في التعليم والتميز في العمل الإداري والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليمي ودعم الموهوبين وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الشراكة المجتمعية والمشاركة في العمل التطوعي وتنفيذ البرامج الرياضية.