أمين المنطقة الشرقية يدشن الرخصة الإلكترونية الفورية وتطبيقها

صراحة – نواف العايد : دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة بالدمام اليوم, الرخصة الفورية، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني, ورئيس بلدية الظهران المهندس صالح بن محمد القرني، ومدير عام إدارة صحة البيئة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشهيل .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم تطبيق الرخصة الفورية في بلدية الظهران كمرحلة أولى، حيث أصبح الآن بالإمكان إصدار الرخصة في نفس اللحظة من خلال التسجيل في البوابة ومراجعة البيانات إلكترونياً من خلال الجهات المرتبطة الكترونيا عن طريق بوابة بلدي وبوابة الأمانة وتسديد الرسوم مباشرة ومن ثم يتم إصدار الرخصة ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن الأنشطة التي تم تحديدها من قبل الوزارة للرخص الفورية .

وأفاد أن هذا الإجراء يأتي من حرص الأمانة على تقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين وتسهيل الوقت والجهد عليهم، وامتداداً لإستراتيجية ” رقمي ” التي دشنها خلال الفترة الماضية سمو أمير المنطقة الشرقية، التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متطورة لجميع المستفيدين، مؤكداً أن الأمانة تعمل على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية والتحول بشكل كامل إلى المعاملات الإلكترونية، والإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستفيدين بحيث تكون الخدمات لحظية ومباشرة, مشيراً إلى أن هذه الخدمة انطلقت من عدة خدمات لاحقة بإذن الله تتعلق برخص المحلات و رخص البناء لاحقا حيث أن الهدف هو تحقيق خدمات إلكترونية متكاملة والوصول للأمانة الإلكترونية بشكل كامل