هيئة النقل تتابع استكمال ربط طريق الرياض الرين بيشة مع طريق بيشة خميس مشيط

صراحة – محمد المحسن : تستكمل إدارة النقل والطرق في محافظة بيشة مشروع ربط طريق الرياض الرين بيشة بطريق بيشة خميس مشيط ، حيث يعد من الطرق الاسترايجية في المملكة كونه يربط المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح المهندس علي بن خلف العسيري أن الوزارة تسعى لاستكمال كافة المشاريع المتبقية خصوصاً الربط وتم العمل على وضع وسائل السلامة، مطالباً السالكين للطريق أخذ الحذر والحيطة لا سيما أن الطريق لم ينتهي بعد في بعض الخدمات على الطرق وخصوصاً الربط في محافظة بيشة.

وأشار إلى أن الطريق يسهم في اختصار مسافة كبيرة عن الطرق الأخرى حيث يستغرق المسافر للعاصمة الرياض من بيشة ٤ ساعات في الوقت الذي كان يستغرق عبر الطرق الأخرى إلى ٨ ساعات أو أكثر.

وأكد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة أن طريق الرياض الرين بيشة من أهم الطرق الرئيسية التي تشكل انتعاشاً اقتصادياً لمحافظة بيشة ويعزز موقعها الاستراتيجي الذي تميزت به منذ القدم، مشيراً إلى أهمية أن تستكمل الوزارة في المستقبل القريب والعاجل ازدواجية طريق بيشة الرين الرياض.