18 مبرمجاً وطالباً تنافسوا على تطوير تقنيات جديدة بـ”هاكثون بلوك تشين”

صراحة – نواف العايد : اختتمت في الرياض فعاليات هاكثون بلوك تشين التي نظمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية وبرنامج تفعيل دور المرأة في المدينة، بشراكة تقنية مع شركة IBM، حيث تنافس 18 مشروعاً تقنياً سعودياً على جوائز الهاكثون التي تعقد لأول مرة في السوق السعودي، بمشاركة العديد من المتخصصين والمهتمين في ريادة الأعمال والطلاب وأصحاب الشركات الناشئة.

وهدفت فعاليات الهاكثون إلى إيجاد منصة تفاعلية يتم فيها تبادل الخبرات واستعراض المشاريع الجديدة، إلى جانب تدريب وتحفيز المبرمجين والمهتمين بتقنية البلوك تشين، ودعم الأفكار المبتكرة في هذا المجال، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ورفع خبرات ومهارات المشاركين من خلال مقابلة مرشدين من أصحاب الكفاءات التقنية والهندسية لتوجيه ودعم المتسابقين خلال هذه الفعالية.