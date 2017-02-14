“قياس” يعلن افتتاح التسجيل بمقر المحوسبة بمحافظة وادي الدواسر

صراحة – نواف العايد : ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للقياس، اكتمل تجهيز مقراً جديداً لعقد الاختبارات عبر الحاسب الآلي وذلك بمحافظة وادي الدواسر ، ليبلغ عدد المقرات التي يقدم فيها المركز اختباراته على الحاسب الآلي للرجال والنساء قرابة ( 45 ) مقراً داخل المملكة .

وأكد مدير الاتصال والإعلام والعلاقات إبراهيم الرشيد أن التسجيل متاح حالياً للمستفيدين لعقد الاختبارات في مقر محافظة وادي الدواسر وتحديداً في المعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة, بهدف خدمة أبناء وبنات المحافظة والمدن القريبة منها، وسيكون أول تطبيق للاختبارات في المقر الجديد يوم الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1438هـ.

وأضاف مدير الإعلام والاتصال أن افتتاح المقرات الجديد يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات، ومنها افتتاح مقرات دائمة في عدد من مناطق ومدن المملكة، يتم من خلالها تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي، والتي تأتي امتداداً لسلسلة من المقرات التي افتتحها المركز داخل وخارج المملكة، مؤكداً بأنه جاري العمل حالياً على افتتاح مقرات جديدة في مناطق ومحافظات أخرى داخل المملكة، ليصل مجموع المقرات المحوسبة مع نهاية 2017م بمشيئة الله تعالى إلى (58) مقراً