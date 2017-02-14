شرطة الرس تباشر حادثة ” انتحار” مقيم عربي

صراحة – محمد المحسن : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تلقت بلاغاً مساء يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/٥/١٦هـ عن قيام وافدٍ من جنسيةٍ عربية في العقد الرابع من العمر بإيذاء نفسه داخل مقرٍ سكني بمحافظة الرس مما أدى إلى وفاته ..

وعلى الفور باشر المختصون بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي الإنتقال لموقع البلاغ وعمل إجراءات المعاينة الأولية ..

مشيراً إلى نقل الجثمان لمستشفى الرس العام لإخضاعه للفحوصات الطبية ، وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة