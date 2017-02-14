انطلاق مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية

صراحة – خالد الحسين : إنطلقت فعاليات مسابقة الأمير/ نايف بن عبد العزيز ( رحمه الله ) لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ( رجال ونساء ) في عامها السادس إعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ ولمدة خمسة أيام والتي أقيمت بالقاعه الرئيسية بشرطة منطقة الرياض بمتابعة وإشراف سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ سعود بن عبد العزيز الهلال , وأوضح مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي رئيس اللجنه الفرعية للمسابقة العقيد / بندر بن منصور الجديعي أنه بلغ عدد المرشحين في الفروع الخمسه قرابة المائة وخمسين من كافة قطاعات وزارة الداخلية من المدنيين والعسكريين وقد أظهروا روح التنافس الشريف فيما بينهم مصداقاً لقوله تعالى ((وفي ذلك فليتنافس المتنافسون )) فهنيئاً لهم نيل شرف تعلم القرآن وتعليمه وشرف الفوز بجائزة تحمل أسم صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبد العزيز( رحمه الله ) وأسكنه فسيح جناته وجعلها في موازين حسناته .