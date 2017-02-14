بلدية محافظة الجبيل تزرع 54 ألف شجرة وشتلة ورد بشوارع المحافظة



صراحة – نواف العايد : قامـــت بلـــدية محـــــافظة الجـبيل ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتشجير خلال الفترة الحالية بزراعة 4000 شجرة و 50 ألف شتلة من الزهور الحولية الشتوية والصيفية والتـــــي ستُزين الشوارع والطرقات بالمحافظة.

وأوضــــــح رئيــــــــــس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية تقوم بتنــفيذ مشـــــروع صيـــانة الحـــدائق والساحات البلدية بصفة عامة، مشيرا إلى أن البلدية لديها خطة مجدولة لتهـــذيب أشجار الشوارع والعـنـاية بها، كما تقوم أيضا على استبدال التـــربة وإعـــداد المهد لزراعة الشتلات الزهرية و تمديد شبكات الري الحديثة في جميع مواقع المحافظة.

وأضاف بأنه يجري الآن رفع وتجهيز المواقع الجديدة وتوجيه إدارة الحدائق والتشجير بالعمل على استمرارية زيادة المسطحات الخضراء والحدائق العامة في المحافظة.

وأبان بأن العـمل مستمر في تطوير الواجهة البحرية بالكورنيش بطول 4000 متر وعرض 20 -60 ويشمل الكورنـيش مجــــــموعة من الألعاب الأطفال ودورات مياه ومصلـــيات وشبكات ري وإنارة وجاري العمل على إضافة ملاعب رياضية للكبــار وزيادة المسطــــحات الخضـــراء.

وتابع: البلــــدية انتهت خلال هذه الفتــــرة من عمــل البيـــوت المحمــية في مشتـــل المحـــافظة بنسبــة الإنجاز 100% ويهدف الفكـرة إلى زيــادة طاقتــه الإنتــاجية لمواكبة الحاجة إلى تنــمية الغطـاء النبــاتي وزيادة الرقعة الخضـراء بالمحافظة بالإضافة إلى تلبية احتياجات البلدية من مختــلف أنواع الشتــلات الزراعيــة في ظــل تنــامي أعـــداد الحــدائق الجديدة واستمرار عمليات التطــوير وإعــادة التأهيــل لحـــدائق الأحيــــاء والتـــي ناهزت 22 حـــــديقة تم دعـــمها بكــــل المـــــرافق والخدمات .

مشيراً إلى أن المشتل يضم حالياً (مليون) شتلة ويتم رعايتها بشكل مستمر وذلك في إطار جهود ومساعي البلدية المختلفة لتطوير المدينة وإظهارها بشكل حضاري وفتح مساحات واسعة وجديدة من الأماكن التي يتم تشجيرها .

كما قامت البلدية بتوزيع شتلات أشجار على مدارس المحافظة والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء و الارتقاء بالواقع البيئي بين الطلاب والمشاركة الاجتــماعية.

داعيا إلى تعاون المواطنين للحفاظ على هذه الاشجار و الشتلات والتعاون مع كوادر البلدية خدمة لصالح العام .