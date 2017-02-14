آل عبد الحافظ : اتفاقية “هدف” و”التخصصات الصحية” تهدف إلى الحد من الانكشاف المهني في القطاع الصحي

صراحة – خالد الحسين : يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعما ماليا لدعم عديد من البرامج التخصصية، ومنها برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل

في القطاع الصحي، وذلك للحد من الانكشاف المهني في بعض المهن، وانطلاقا من الدور الذي تسعى إليه منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتشاركية مع وزارة الصحة .

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، قد وقعا مؤخرا اتفاقية لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، ودراسة إعادة التأهيل لخريجات التخصصات العلمية، من كليات العلوم للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة، من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأشار نائب المدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم التدريب الدكتور محمد آل عبد الحافظ ، إلى أن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى طرح برامج تأهيلية في تخصص التعقيم، وسحب الدم، ومكافحة العدوى، لخريجات كليات العلوم للتخصصات “الأحياء، الأحياء الدقيقة، الكيمياء، الكيمياء الحيوية”، بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية الرائدة بالمملكة، التي لديها خبرة كبيرة في برامج التأهيل والتدريب المتخصص، تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبرعاية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وذلك لتنفيذ التدريب.

واعتمد “هدف” انطلاقا من تخصصه في مجال تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، وتقديم برامج تدريبية نوعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتسهم في حصولهم على الوظائف المناسبة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهة متخصصة للإشراف على التدريب وضبط الجودة وإجراء الاختبارات ومنح التراخيص، حيث سيتم التدريب بالتعاون مع بعض المراكز الطبية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية .

وتستهدف خطة التدريب في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 2880 خريجة. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ وتقييم واعتماد البرامج التأهيلية والتدريبية، وإصدار الشهادات لخريجات البرامج التدريبية من الفئة المستهدفة، وذلك على عدة مراحل، بحيث يتم تبني سياسة الإحلال التدريجي للوظائف المشغولة بغير السعوديات في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وسيتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جميع تكاليف التدريب، ورسوم الإشراف من قبل الهيئة، كذلك مكافآت المتدربات الشهرية.