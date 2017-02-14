تعليم عسير : تعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع المدارس

صراحة – فيصل القحطاني : أعلن تعليم عسير تعليق الدراسة غدا الأربعاء 18/5/1438 في جميع المدارس ،وذلك بناء على التنبيهات المتقدمة بهطول أمطار على المنطقة .

يذكر انه هطلت اليوم، أمطار غزيرة على محافظات ومراكز منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات ظهران الجنوب، وبلقرن، ورجال ألمع، ومحايل عسير ، والبرك، وسراة عبيدة، وخميس مشيط، وبارق، وتنومه ، والمجاردة.

كما شملت الأمطار مراكز الحريضة، وبللحمر وبللسمر وطبب، والحبيل والحرجة ومربة ، وحسوة، وقنا، وخميس البحر ، وعقبة الصماء، وعقبة جمامة، كما شملت بشائر الخير متنزهات السودة والفرعاء والحبلة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير على لسان متحدثها الرسمي العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التنقل بالمركبات في الطرقات بسبب كثافة الضباب التي تشهدها المنطقة، وعدم المغامرة بعبور الأودية ومجاري السيول، مؤكداً أهمية متابعة حالات الطقس والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمعات المياه، واتباع التحذيرات التي يصدرها مركز القيادة والسيطرة بالدفاع المدني، الذي يعمل على تمريرها لكافة الإدارات المعنية ووحدات الدفاع المدني بالمنطقة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة ما يصاحب الأمطار من حوادث أو أي حالات طارئة, بالإضافة إلى تمرير التنبيهات الصادرة إلى الجهات الأمنية والحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني بالمنطقة.

بدوره ، حذر مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض بن حويز المواطنين من الخروج أثناء هطول الأمطار والتجول في الطرقات إلا للضرورة القصوى، مبيناً أن الإدارة تعمل على تنفيذ خطط أمنية لمباشرة الحوادث وفك الاختناقات المرورية داخل الأنفاق، وعلى الجسور وممرات الأودية، وعند التقاطعات والدورات الرئيسية.

من جهته ، أكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن الفرق الإسعافية المنتشرة في المنطقة على أهبة الاستعداد لمباشرة أي حالات طارئة، تزامناً مع استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً ، وكثافة الضباب الذي يعم كافة مراكز ومحافظات المنطقة، خاصة الجبلية منها، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات مع تكون الضباب وهطول الأمطار.