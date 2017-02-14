بلدية الدلم تلزم مقاولاً بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لطريقين حيويين

صراحة – خالد الحسين : ألزمت بلدية الدلم بمحافظة الخرج مقاولاً بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لطريقين حيويين بمدينة الدلم وفق المواصفات الفنية المطابقة لمعايير الجودة، وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأوضح رئيس بلدية الدلم المهندس فارس بن محمد القحطاني أنه تم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة في طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير سلمان بن محمد، بسبب عيوب فنية وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة المشاريع لتنفيذ مختلف المشاريع وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الاسس الفنية في تنفيذ مختلف الاعمال التطويرية والخدمية ومن ضمنها مشروعات سفلتة الطرق والشوارع.