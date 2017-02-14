ولي ولي العهد يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي مجالات التعاون بين المملكة والبنك الدولي

صراحة – فيصل القحطاني : التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة والبنك الدولي, وفرص الشراكة المتاحة وفق رؤية المملكة 2030 .

كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون لإعادة إعمار اليمن، وأبدى البنك الدولي استعداده للعمل مع المملكة والدول الخليجية لوضع البرامج اللازمة لإعادة إعمار اليمن لتخطي الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

حضر الاجتماع معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمدير التنفيذي للمملكة لدى البنك الدولي الدكتور خالد الخضيري، وعدد من المسؤولين، والقيادات في البنك الدولي.