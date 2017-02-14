هيئة تنمية الصادرات تشارك في معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 بدبي

صراحة – نواف العايد : تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” للعام الرابع على التوالي بمعرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 م, الذي بدأت فعالياته اليوم في دبي ، وذلك بمشاركة 17 شركة سعودية تتنافس بأكثر من 50 منتجا سعوديا مع أكثر من 1500 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكهرباء وقطاعات الطاقة المتجددة.

وتسعى الشركات السعودية المشاركة في المعرض إلى تقدم مجموعة من المنتجات الكهربائية بمواصفات ومقاييس عالية الجودة، منها تصنيع اللوحات الكهربائية ذات الفولتية المنخفضة والمتوسطة و المفاتيح والأفياش ولوحات التوزيع الفرعية والرئيسية ونواقل الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائية ذات السعات المختلفة، والمحولات والمولدات والاعمدة الكهربائية، والكابلات النحاسية، وتصنيع منتجات الإنارة بالإضافة إلى الحلول التقنية وخدمات الطاقة الشمسية.

هذا وقد افتتح نائب القنصل العام السعودي في دبي الدكتور نايف الرشيد جناح المملكة العربية السعودية, واطلع على ما تتميز به المنتجات السعودية المشاركة بالمعرض، مشيداً بدور الهيئة المتميز ومشاركتها المستمرة بالمعارض الدولية ومساندتها للمصانع الوطنية.

وتتطلع الهيئة إلى أن تضيف جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة لعملائها، بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال عملائها بشكل خاص، وذلك عبر تحفيز وتمكين العملاء من تنمية أعمالهم في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال مشاركة عملائها بحضور ورش العمل التدريبية والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة والوفود التجارية السعودية في العديد من القطاعات.

وتدعو هيئة تنمية الصادرات السعودية جميع المنشآت الوطنية الاستفادة من خدمات الهيئة وذلك بزيارة الموقع الالكتروني للهيئة www.saudiexports.sa والتسجيل واختيار الخدمة التي يرغبون بها الكترونياً.

ويعد معرض الشرق الأوسط للكهرباء من أكبر المعارض التجارية الدولية لصناعة الطاقة، التي تغطي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية وصناعة الإضاءة، ويزور المعرض سنوياً أكثر من 21 ألف من كبار صناع القرار والمهتمين ورواد هذا المجال من 130 دولة.