تعليق الدراسة بمدارس تعليم رجال ألمع غداً

صراحة – خالد الحسين : وجه مدير إدارة تعليم محافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحيى كدوان بتعليق الدراسة غداً ،في مدارس تعليم المحافظة بسبب تقلبات الأحوال الجوية .

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم رجال ألمع حسين بن أحمد الزيداني ، بأنه استنادا إلى محضر لجنة الطوارئ بتعليم رجال ألمع التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة مدير التعليم ،فقد تقرر تعليق الدراسة ليوم غد “الأربعاء”، في كافة مدارس التعليم العام بالمحافظة ، وذلك استنادا إلى خطاب مدير عام الدفاع المدني الذي تمت الإشارة فيه إلى تأثر الأجواء بحالة مطرية وعواصف رعدية ، وما وصل من إنذارات مبكرة من الأرصاد بهذا الشأن .