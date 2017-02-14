مؤسسة النقد تحصل على جائزة أفضل مبادرة بنك مركزي لإدارة المخاطر والالتزام



صراحة – نواف العايد : حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي على جائزة أفضل مبادرة في إطار إدارة المخاطر والالتزام من بين البنوك المركزية حول العالم للعام 2016 / 2017م من قبل لجنة البنوك المركزية (Central Banking Awards Committee), حيث سيتم تسليم الجائزة لمؤسسة النقد خلال شهر مارس 2017م.

وأشادت اللجنة من خلال بيانها الذي نشر اليوم برؤية المملكة 2030 التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, والإصلاحات الجوهرية التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وبهذه المناسبة، أكد معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بإدارة المخاطر والالتزام, سعياً منها إلى التعرف مسبقاً على جميع أنواع المخاطر التي قد تواجه المؤسسة، ورفع مستوى ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وحماية سمعة مؤسسة النقد ومواردها بما يضمن تحقيق أهدافها واستراتيجيتها.

وبين معاليه أن المؤسسة عملت مبكراً على إدارة وتسجيل ومراقبة جميع المخاطر المالية، والنظامية، والتقنية، ومخاطر السمعة، والتأكد من وضع إجراءات مناسبة لتخفيض آثار تلك المخاطر، والقيام بحملة توعوية بالمخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال، ونشر المعرفة بالأنظمة والضوابط، والتأكد من وجودها في السياسات وإجراءات العمل الداخلية بالمؤسسة، وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الأعمال الحساسة في المؤسسة.