أمير عسير يوجه بتكثيف الجهود جرّاء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

صراحة – محمد المحسن : وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لجنة الطوارئ والدفاع المدني بالمنطقة، بمتابعة الحالة المطرية والأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة عن كثب، مشدداً سموه على تكثيف جهود الإدارات الحكومية والقيام بالأدوار اللازمة كل فيما يخصه.

وأكد المتحدث الرسمي المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت أن سمو أمير منطقة عسير يتابع شخصياً سير أعمال جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مبيناً أن إطلاق صافرات الإنذار في سد وادي أبها هي إجراء احترازي عند فيضان السد، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وأنه لا يوجد أي خطورة في ذلك.

وأهاب آل ثابت جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات وعدم التعرض لمجاري الأودية والشعاب التي تهدد سلامتهم، مبيناً أن لجنة الطوارئ والدفاع المدني برئاسة وكيل إمارة المنطقة سليمان الجريش أشرفت ميدانياً منذ بدء الحالة المطرية في الصباح الباكر على سير أعمال الجهات المختصة ، وسبل تفعيل الإجراءات الاحترازية وتنبيه المواطنين والمقيمين ، وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة لتلافي الأخطار .