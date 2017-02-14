مدير جامعة شقراء يصدر عددًا من القرارات الإدارية والأكاديمية

صراحة – شقراء : أصدر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عدداً من القرارات الإدارية والأكاديمية والتي شملت تكليف عدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بمهام إدارية وأكاديمية، جاءت على النحو التالي:

تعيين الدكتور حسن بن عبدالعزيز الداود، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بمحافظة شقراء، بالعمل عميداً مكلفاً لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة حريملاء، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تعيين الدكتور فهد بن فرحان الرويلي، عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بمحافظة شقراء، بالعمل وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل للشؤون التقنية، لمدة عامين بالإضافة إلى عمله.

تعيين الدكتور محمد بن عبدالله البنيان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بمحافظة شقراء، بالعمل وكيلاً للشؤون التعليمية بكلية التربية بشقراء، لمدة عاميين بالإضافة إلى عمله.

تعيين الدكتور عادل بن خالد البلوي، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة رئيساً لقسم الهندسة المدنية بالكلية، لمدة عامين بالإضافة إلى عمله.

تعيين الدكتور حمود بن سند الرويس، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة الدوادمي، بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الدكتور محمد بن حمد العشري ، عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع بمحافظة شقراء، بالعمل مستشاراً في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الدكتور نادر بن بهار العضياني، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بمحافظة الدوادمي، عميداً مكلفاً بكلية المجتمع بالدوادمي، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الدكتورة خلود بنت طلال الحساني، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالمزاحمية، بالعمل عميدة مكلفة لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة ضرماء، لمدة عام بالإضافة إلى عملها.

تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العيبان، الأستاذ المشارك بكلية المجتمع بمحافظة القويعية، بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تجديد تكليف الدكتور عبدالله بن ناصر بن محمد آل سليمان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بمحافظة الدوادمي، بالعمل عميداً مكلفاً لكلية المجتمع بمحافظة القويعية، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تجديد تكليف سليمان بن محمد الحامد بالعمل مديراً للشؤون الإدارية والمالية وسكرتيراً عاماً بمكتب مدير الجامعة.

تكليف الدكتور فيصل بن عبيد العتيبي، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بمحافظة الدوادمي، بالعمل مستشاراً لمدير الجامعة لشؤون الكليات الصحية، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تعيين الدكتور حجاب بن محمد القحطاني، عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع بمحافظة حريملاء، بالعمل وكيلاً لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، لمدة عاميين بالإضافة إلى عمله.

تجديد تعيين الدكتور سعد بن علي الأحمري، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة حريملاء بالعمل رئيساً لقسم الحاسب الآلي بالكلية، لمدة عاميين بالإضافة إلى عمله.

تجديد تكليف الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة الدوادمي بالعمل مشرفاً على إدارة استقطاب أعضاء هيئة التدريس بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الدكتور صالح بن محمد الخضيري، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بمحافظة شقراء، بالعمل عميداً مكلفاً لكلية العلوم والآداب بشقراء، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الأستاذ نواف بن صنت بن عيد الرويس بالعمل مديراً عاماً للإدارة المالية، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الأشهب بالعمل مديراً لإدارة المشتريات والمناقصات بالجامعة.

تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن عويض الرحيمي، بالعمل مديراً لإدارة النقل بالجامعة.

تكليف الأستاذ محمد بن عبدالله المهنا، المعيد بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بمحافظة شقراء، بالعمل سكرتيراً للمجلة العلمية بالجامعة، والتي تشرف عليها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الأستاذ باسم بن عبدالعزيز الجماز بالقيام بأعمال السكرتارية بمكتب المشرف العام على مكتب مدير الجامعة.