المقرن يتوج الريان بدرع تصفيات الصالات

صراحة – الرياض : توج رئيس لجنة المسابقات عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي الدكتور خالد المقرن نادي الريان بدرع التصفيات المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات الذي أقيمت على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام ، وجاء ذلك بعد تغلبه على نادي النهضة بركلات الترجيح (3-2) بعدما انتهت الأوقات الأصلية بالتعادل 5-5. في اللقاء الختامي للتصفيات الذي شهد حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ نزيه النصر ، وفِي الختام قام الدكتور خالد المقرن بتسليم الفائزين جوائزهم ، وبذلك يسدل الستار عن التصفيات بتأهل نادي الريان و نادي النهضة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في موسمه الرياضي الثاني الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل بمشاركة 14 نادياً وهم (مصدة ، الشعيب ، الاتفاق ، القادسية ، رضوى ، الخالدي ، أبها ، النخيل ، الجبلين ، الباحة ، العرض ، العلمين ، طويق ، النهضة)