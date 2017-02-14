الهيئة العامة للمساحة تشارك بجناح مميز في مهرجان الجنادرية ٣١



صراحة – الرياض : تجولت – صحيفة صراحة الالكترونية – في جناح الهيئة العامة للمساحة المشارك في مهرجان الجنادرية الذي اكتظ بالطلاب الزائرين ورواد المهرجان.

وأوضح مجاهد المجاهد بأن هيئة المساحة لها رؤيتها وهي أن تكون الهيئة العامة للمساحة الجهة المرجعية في مجالات المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية والمسح البحري في المملكة العربية السعودية وأكد المجاهد بأن المهمة التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة تتمثل بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية والمسح البحري في: إنتاج وتسويق المعلومات والخدمات المساحية (الجيومكانية) وتطوير تقنياتها وتأهيل وتطوير الكوادر طبقا لأعلى المعايير والمواصفات والتعاون مع شركائها لتلبية احتياجات المستخدم وصانع القرار

وكان الجناح متميز بما عرض من خرائط وطريقة وشرح الفريق الموجود بالجناح كانت لافتة للحضور خطوة جيدة من هيئة المساحة بمشاركة أكثر من رائعة.