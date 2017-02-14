وحدة الأذن والسمعيات بمستشفى الملك سلمان تنجح في إعادة السمع لطفلين

صراحة – الرياض : تمكن فريق طبي متكامل من إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة بمنطقة الرياض بمستشفى الملك سلمان، حيث أجرى أعضاء فريقها الطبي مؤخراً بقيادة الدكتور حسن الشهري، عمليات زراعة قوقعه إلكترونية لطفلين، أحدهما لطفلة خديجة، بعد أن استكملت الفحوصات الطبية ومتابعة المرضى قبل العملية على حسب الأعراف الطبية العالمية .

وثبت من الفحوصات عدم وجود فائدة من السماعات العادية للمرضى، وهي عبارة عن زراعة جهاز إلكتروني في الأذن الداخلية ليساعد على السمع وهي مخصصة للفئة من الأشخاص المصابين بضعف السمع الحسي العصبي (الشديد أو العميق) والذين لا يستطيعون الاستفادة من المعينات السمعية الاعتيادية كالسماعات وبعد أن تكللت العملية بالنجاح، تم تشغيل الجهاز الخارجي بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالدايم العنزي والمدير الطبي الدكتور أنور العنزي.

وتم ملاحظة الطفلين عند سماعهما لأول أصوات في حياتهما، حيث كانت ردة الفعل الأولى لهما هو اللجوء إلى حضن والديهما والبكاء كردة فعل متوقعة بعد عودة السمع لهما.

وأعرب والدا الطفلين عن شكرهما العميق لوزارة الصحة لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير الخدمات المميزة للمرضى.

وتقوم وحدة الأذن والسمعيات والاتزان بجميع العمليات البسيطة والمعقدة في مجال أمراض وفي مجال جراحات الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة والتأهيل وأمراض التخاطب والسمعيات والاتزان على مستوى وزارة الصحة, حيث تتوفر بها أحدث التطورات في زراعة القوقعة وكيفية الاكتشاف المبكر لضعف السمع باستخدام الانبعاث الصوتي للقوقعة، وهذا الاختبار حالياً متاح لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك سلمان، علماً بأن تكلفة هذه العملية بالقطاع الخاص تبلغ قيمتها 300000 ثلاثمائة ألف ريال وفقاً للأجهزة المتقدمة والمتطورة المستخدمة في مستشفى الملك سلمان.