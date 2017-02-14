التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> مدني جدة ينفذ حملة ميدانية للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة
14 فبراير, 2017   2300

مدني جدة ينفذ حملة ميدانية للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة

000-306968001487100242286

صراحة – واس : نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم حملة ميدانية بجنوب المحافظة للوقوف على المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة .
وأوضح مدير الإدارة العقيد طلال بديوي أن هذه الحملة التي تستمر لثلاثة أيام , تقام وفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة، وتهدف إلى معالجة وتصحيح أوضاع السلامة في كافة المنشآت للحد من مسببات حوادث الحريق .
وأشار إلى أن الحملة أسفرت في يومها الأول عن ضبط عدة مخالفات بحق 52 منشأة , وإشعار مواقع أخرى بالمراجعة لتصحيح وضعها , مهيباً بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA