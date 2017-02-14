أمطار مدينة أبها تسجل ارتفاعًا في نسبة الأمطار بلغت نسبته 116ملليمتر

صراحة – واس : أوضح مدير فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير علي الفرطيش أن كمية الأمطار التي شهدتها مدينة أبها اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً ، بلغت نسبتها في محطة التسجيل بمطار أبها 90 ملليمتر، فيما بلغت في محطات تسجيل وسط مدينة أبها 116 ملليمتر، مبيناً أن أجهزة التسجيل يتم متابعتها دورياً لتسجيل قراءات جديدة حسب كميات الأمطار التي تهطل مستقبلاً.

ويظهر على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً على منطقة عسير يظهر فيه استمرار تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار، مع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على المنطقة.