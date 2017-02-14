جامعة الباحة تعلق الدراسة غدًا

صراحة – خالد الحسين: علقت جامعة الباحة الدراسة غداً في كل من المدينة الجامعية في العقيق، والمجمع الأكاديمي للبنات ببهر وشهبة، وكلية التربية، وكلية الهندسة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبالجرشي.

وأوضح مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني أن تعليق الدراسة جاء حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ، وبناء على تقلبات الأحوال الجوية، ومعطيات ما تقدّمه تقارير المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الدراسة مستمرة في كلّ من كلية العلوم والآداب في المخواة وقلوة.