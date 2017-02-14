تعليق الدراسة غدًا بالمنطقة الشرقية

صراحة – الدمام : قررت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة غدًا، الأربعاء.

وصرح المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، عبر الحساب الرسمى للإدارة على موقع تويتر، بصدور قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بتعليق الدراسة غدا، في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف أن التعليق جاء بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع باستمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني وتوخي الحذر في مثل هذه الحالة الجوية،سائلا الله – تعالى – للجميع السلامة.