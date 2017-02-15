مسؤول أمريكي: طائرات روسية اقتربت بشكل “غير آمن” من مدمرة أمريكية

صراحة – وكالات : قال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن عدة طائرات حربية روسية اقتربت من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأسود في العاشر من فبراير شباط في حوادث اعتبرت “غير آمنة وغير مهنية”.

وقال الكابتن داني هرنانديز وهو متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية إن ثلاث حوادث منفصلة كانت طائرات روسية والمدمرة الأمريكية بورتر طرفا فيها. وتضمنت إحدى الحوادث طائرتين من طراز سوخوي-24 بينما تضمنت حادثة أخرى طائرة سوخوي-24 منفصلة وشملت الحادثة الثالثة طائرة إليوشين-28.

وقال هرنانديز “تواصلت المدمرة بورتر مع كل الطائرات ولم تتلق أي رد.”

وتابع قوله “مثل هذه الوقائع تدعو للقلق لأنها قد تؤدي لوقوع حوادث أو سوء تقدير .”