وكيل إمارة الباحة يدشن الملتقى الدعوي الثامن بمحافظة الحجرة

صراحة-الباحة:دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مساء أمس, الملتقى الدعوي الثامن بمحافظة الحجرة, , الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة .

وألقى محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, كلمة رحب فيها بالحضور, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته الدائمة وجهوده الحثيثة في دعم التنمية والمناشط الدعوية بمحافظة الحجرة .

وبين أن الملتقى يشارك فيه 150 متطوعا ومتطوعة من أبناء المجتمع ومنسوبي الجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمحافظة .

فيما رحب وكيل إمارة منطقة الباحة في كلمة له بالحضور والعاملين بالملتقى, ونقل لهم تقدير سمو أمير منطقة الباحة على مشاركتهم وجهودهم في تنظيم هذا الملتقى المتميز الذي حقق نجاحات خلال الأعوام الماضية .

واستهلت فعاليات الملتقى بمحاضرة لإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، تناول فيها جانباً من سيرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه في بدر وخيبر وسير بعض الأنبياء وتفسير لعدد من آيات الذكر الحكيم.

وتطرق لدور التربية السليمة للأبناء وفق تعاليم الدين وأهمية التعاون مع رجال الدولة في التقيد بالأنظمة والتعليمات لتحقيق المصلحة العامة,.

وفي نهاية المحاضرة, كرم وكيل أمارة منطقة الباحة إمام وخطيب مسجد قبا بهدية تذكارية, كما سلم محافظ الحجرة هدية لوكيل إمارة المنطقة بهذه المناسبة .

وستشهد فعاليات الملتقى التي تستمر أسبوعاً العديد من البرامج الدعوية والثقافية والمسابقات والأمسيات الشعرية والبرامج الترفيهية.