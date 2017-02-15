زراعة الطائف تنظم الندوة الزراعية الفنية الثامنة

صراحة-الطائف:نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مديرية الزراعة بالطائف بالتعاون مع شركة سابك والمركز الوطني للبحوث والزراعة والثروة الحيوانية اليوم, الندوة الزراعية الفنية الثامنة, وذلك بفندق اوالف انترناشيونال بالطائف .

واستعرض مدير عام مديرية الزراعة بالطائف المهندس حمود مستور الطويرقي ما يحظى به القطاع الزراعي بالمملكة من اهتمام ودعم ليواكب رؤية المملكة 2030، منوها باهتمام الوزارة من خلال عقد الندوات والمحاضرات في جميع مناطق المملكة واستقطاب الخبرات في جميع المجالات وعرض خبراتهم وأبحاثهم للعاملين في القطاع الزراعي .

ونوه المهندس الطويرقي, بالشراكات مع الجهات المتخصصة في البرنامج التوعوي الزراعي للعاملين في القطاع الزراعي والمزارعين، مشيدا بالنقلة الطموحة في تطوير الزراعة والوصول إلى الزراعة المستدامة .

من جانبه أوضح منصور المطيري ممثل شركة سابك في الندوة, أن الندوة الثامنة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والورش الإرشادية التوعوية للعاملين في القطاع الزراعي ضمن اتفاقية وإستراتيجية تعاون بين الشركة ووزارة البيئة, مقدماً شرحا عن آلية تطوير العمل وصولاً لخدمة المستفيد من الخدمة بشكل أفضل وفق استراتيجية تعمل عليها الشركة بهدف تطوير المنتجات والتقنيات الحديثة تسهم في تطبيق منهجية في طريقة إدارة الإعمال بشمولية أكثر مع التركيز على حتياجات السوق .

وتابع الحضور عرضا مرئيا عن الزراعة في محافظة الطائف تضمن ما تتمتع به المحافظة من موقع مميز اكسبها جودة في المنتجات في مراكزها وقراها التي تتميز بجودة زراعتها في منتجات الرمان والعنب والورود الذي عرفت به منذ أمد بعيد, بالإضافة إلى العسل الذي تصل كميات إنتاجه ما يقارب من 250 طناً يتولى الإشراف عليه أكثر من 2786 نحالا وما يقارب من 3 ملايين من الماشية إلى جانب 108 مشروعات للدواجن اللاحم والبياض .

عقب ذلك, بدأت أولى جلسات الندوة التي حددت بأربع جلسات تهتم بالجانب الزراعي والإنتاجي والوقائي والطرق الحديثة في إنتاج العسل وتجارب المزارعين في زراعة اللوز البلدي .