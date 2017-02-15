حملة بالمدينة تغلق 3 ملاحم وتتلف 85 كيلو جرام من اللحوم

صراحة-المدينة المنورة:نفذت الفرق الرقابية بإدارة مراقبة المسالخ بأمانة منطقة المدينة المنورة حملة رقابية على الملاحم للتأكد من سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية. وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء أن الفرق الرقابية بإدارة مراقبة المسالخ قامت بجولات ميدانية على الملاحم ونتج عن ذلك إغلاق عدد من الملاحم المخالفة لحين إكمال التجهيزات اللازمة لحفظ اللحوم وتداولها بطريقة صحية ، واشعار 16 ملحمة لبيعها لحوم مجهولة المصدر وتداول اللحوم بطريقة غير صحية وسوء حفظها وإتلاف 85 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر ومذبوحة بطريقة غير نظامية . مؤكداً الشتاء إن هذه الجولات تأتي للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية الصحية ، مهيباً الشتاء المواطنين والمقيمين بالمشاركة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة 940 ، حيث تأمل الأمانة من التجار واصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم التعاون وتقديم المصلحة العامة على ما سواها ، وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والاشراف المباشر وتوجيه العاملين، وعدم تشغيل العمالة المخالفة والتي لم تستوفي الاشتراطات الصحية .