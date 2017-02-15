مركز حي العسيلة بمكة المكرمة يفتتح ديوانية “كيف نكون قدوة”

صراحة-مكة المكرمة:افتتح مركز حي العسيلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة, ديوانيته “كيف نكون قدوة”, بحضور رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بندر بن سعيد السويهري والمدير التنفيذي لمركز الحي طلق بن مطلق المسعودي ورئيس المجلس البلدي مستور المطرفي .

ويهدف المركز من خلال ديوانيته إلى تحقيق جملة من أهدافه الإستراتيجية من خلال خدمات يقدمها لأهالي الحي تهتم بالصحة وبالأسرة والمجتمع وبالشباب والفتيات بواسطة برامج وأنشطة متعددة, إضافة إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع, والإسهام في حل المشكلات والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لبناء قدرات أفراد المجتمع لزيادة الفعالية والكفاءة .

وبيّن المدير التنفيذي للمركز طلق المسعودي, أن رسالة المركز تتمثل في تكوين علاقة إيجابية بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية الحي وتطويره لتطوير المجتمع بصورة فردية أو جماعية .