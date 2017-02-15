القصبي يـُشيد بجهود الرقابة الميدانية في مكافحة الغش التجاري

صراحة-الرياض:التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بوكالة حماية المستهلك متابعاً جهودهم الميدانية عبر مختلف مناطق المملكة في مكافحة الغش التجاري .

وفي بداية الاجتماع أشاد القصبي بجهود رجال الرقابة الميدانية في مختلف مناطق المملكة ومركز بلاغات حماية المستهلك الذي يعمل على مدار 24 ساعة في استقبال البلاغات والشكاوى .

كما ثمن وزير التجارة الأدوار والشراكة المثالية من المواطنين الذين يقدمون البلاغات ضد الغش التجاري وغيره من المخالفات وأنهم خير سفراء للمستهلك وهم الشريك الأول في عمليات الرقابة الميدانية، وأن هذه البلاغات التي قدمها المواطنون قادت إلى كشف حالات كثيرة للغش التجاري .

كما اشاد القصبي بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع مصلحة الجمارك العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد عبر حدود المملكة وفي الأسواق المحلية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف فهد الهذيلي و قياديي الوكالة الذين استعرضوا خططهم نحو حماية المستهلك والرقابة على الأسواق التجارية وخطة عملهم الاستباقية لموسم رمضان .