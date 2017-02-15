أمير جازان يرعى حفل تدشين 77 مشروعاً تعليمياً

صراحة-جيزان:رعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم , حفل تدشين 77 مشروعاً تعليمياً جديداً بالمحافظات التابعة للإدارة العامة للتعليم بجازان , بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسي , وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.

‬‬‬وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي ، كلمة أوضح فيها أن المشروعات الجديدة ستسهم في تحفيز الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الجاذبة لهم وفق تنمية وتطوير التعليم في مختلف المجالات ومنها تطوير المباني التعليمية وتوفير التجهيزات اللازمة لها للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة.

وقال:” إن منطقة جازان تواصل عشقها للتنمية بقيادة أميرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز” ، لافتاً النظر إلى مباركة سموه بمكتبه قبل سنوات توقيع البدء بهذه المشروعات التي نحتفي بها اليوم التي تعد شاهداً على النهضة التعليمية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وما تحقق من تنمية وتطوير شامل سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030.

بعد ذلك ألقيت قصية شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً ، يحكي قصة المشروعات الجديدة التي نفذت بمحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والعارضة وصامطة وفرسان ومكتب وسط جازان.

إثر ذلك ألقى معالي وزير التعليم كلمة ، شكر فيها سمو أمير منطقة جازان على رعايته حفل تدشين المشروعات التعليمية الجديدة ، وحيا الأبطال البواسل على الشريط الحدودي على ما يقوم به من أعمال بطولية للذود عن الوطن والمقدسات .

وتحدث معاليه ، عن قصة نجاح عنوانها المملكة العربية السعودية وبطلها الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله- ، حيث دارت عجلة التنمية والبناء وسارت رحلة التطور والاستثمار الناجح في الإنسان وتحققت رؤية المملكة بروح الشباب وحكمة الكبار حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ولله الحمد.

وأوضح العيسى أن منطقة جازان تسابق الزمن في كل شيء ، وتشهد اليوم تدشين 77 مشروعا ًجديداً لاستيعاب أكثر 19525 طالباً وطالبة وبتكلفة تزيد عن 650 مليون ريال ، وأنه لا زال هناك 82 مشروعاً مدرسياً يجري تنفيذها وباكتمالها ستنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 10 %.

ثم دشن سمو أمير منطقة جازان المشروعات التعليمية الجديدة.

بعد ذلك كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الجهات التي أسهمت في إنجاز المشروعات التعليمية , وتسلم سموه ومعالي وزير التعليم هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.