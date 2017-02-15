غرفة نجران ومكافحة المخدرات بالمنطقة يبحثان سبل التعاون بين الجهتين

صراحة-نجران:نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، أمس، مع مكافحة المخدرات بالمنطقة، لقاءً لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهتين، بحضور رئيس الغرفة محيميد بن صالح آل شرمة ومدير عام إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد فهد بن حماد الحماد، وذلك بمقر الغرفة.

وأوضح آل شرمة، أن الغرفة بكل إمكاناتها وطاقاتها البشرية واللوجستية مستعدة للتعاون مع إدارة المكافحة بالمنطقة في استضافة اللقاءات التوعوية والتثقيفية والبرامج الإرشادية لشتى المراحل العمرية بالمجتمع من الجنسين، وذلك للمساعدة على بث الوعي المجتمعي عن أخطار آفة المخدرات.

من جانبه بين العقيد الحماد، أن التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة أو بين افراد المجتمع ورجال المكافحة له أثر إيجابي في تحقيق الاهداف المرجوة وهي الحد من وجود هذه الظاهرة ومراقبتها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك وفعال بين الجهتين خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى.