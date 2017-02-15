الأرصاد : الهيئة تابعت دورها في تتبع الحالة الجوية لمنطقة عسير وقدمت التنبيهات اللازمة

صراحة-جدة:أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان صدر عنها اليوم, أن المعلومات التي وفرتها عن الحالة الجوية لمنطقة عسير كانت كافية وبوقت زمني كاف.

وقال البيان : ” إن الهيئة قد بدأت بالتنويه عن الحالة في تقريرها يوم أمس الأول “الاثنين” الموافق 1438/5/16 هـ , الذي أشار بوضوح إلى أمطار رعدية ممطرة على منطقة عسير, حيث تابعت الهيئة دورها في تتبع الحالة الجوية وتقديم التنبيهات اللازمة حيالها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وأضاف البيان: “ورد التنبه على منطقة عسير يوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحاً , تلاه تنبيه متقدم عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء على (خميس مشيط ، وأحد رفيدة ، وأبها والأجزاء المجاورة لها ) , وقد كان وصف الحالة في التنبيه المتقدم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وجريان السيول, لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت عبر تنبيه متقدم عند الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء على (أبها , وخميس مشيط , وقيان , وسراة عبيدة , ومريخة ) , واصفة الحالة بأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأكدت الهيئة حرصها على أداء مهامها على أكمل وجه , وتقديم المعلومات المتعلقة بالطقس وفقاً للخطط المتبعة في ذلك وجدولها الزمني