الأمير متعب بن عبدالله يرعى مؤتمر سلامة المرضى 2017م الشهر المقبل

صراحة – محمد المحسن : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الحرس الوطني خلال الفترة من 21 – 24 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 20 – 23 مارس 2017م, فعاليات مؤتمر سلامة المرضى 2017م, الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية على مدى أربعة أيام، بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من المملكة وخارجها .

وثمن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للمؤتمر، وقال: إن انعقاد المؤتمر للمرة السابعة هو انعكاس لحرص سموه على متابعة القطاع الصحي في وزارة الحرس الوطني وجودة الأداء الطبي عموماً للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى وتحسن الرعاية الصحية.

وأكد معاليه أن المؤتمر سيستعرض من خلال محاضرات ومناقشات وورش عمل, عدة مواضيع مهمة كالتحديات العلمية في مجال سلامة المرضى, وكذلك تطوير الجودة الصحية والتدريب والتعليم الطبي فيما يخص سلامة المرض، ودور التكنولوجيا في مجال سلامة المرضى، وتحسين ثقافة وخبرة المريض، وأفضل الممارسات في الحد من الضرر في المستشفيات، إضافة إلى بناء مهارة القدرة والقيادة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان سلامة المرضى والتعافي من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( وباء كورونا), بالإضافة إلى استعراض احدث التقنيات والتطبيقات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليا وعالميا في مجال سلامة المرضى .

وأوضح الدكتور القناوي أن المؤتمر السابع يحظى باهتمام كبير من قبل الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم، كونه يشهد حضوراً دولياً مميزاً من دول قطعت أشواطاً بعيدة في الأخذ بالجديد المفيد في مجال سلامة المرضى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدنمارك، وكذلك مشاركة القيادات الصحية بالمملكة، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية والأطباء والأخصائيين الصحيين والأكاديميين، مما يعنى وفرة التجارب وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الأداء لصالح المريض .

وسيتخلل المؤتمر عدد من ورش العمل المتخصصة من أهمها: دور القيادة العليا في دعم برنامج مكافحة العدوى، تقليل معدل الولادة القيصرية .. هل نستطيع تحقيقه، تأثير وسائل الإعلام على برنامج سلامة المرضى ودور العاملين في مجال الصحة، تحسين فترة النقاهة بعد العملية الجراحية، الإدارة الإكلينيكية للحوادث، أهمية الولادة الطبيعية لسلامة الأم والطفل، استراتيجيات الدليل الإرشادي لتحسين سلامة المرضى، الرعاية الصحية في الوقت الحالي، الاستفادة من نظام المحاكاة الصحية لتحسين سلامة المرضى، تحديث المراقبة الإكلينيكية في العناية الحرجة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك تحسين التهوية الميكانيكية للمريض .

ويهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية من توفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، مشاركة ونشر أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى، تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ المبادرات الوطنية في مجال السلامة، بدء المشروعات التعاونية، إيجاد وعي عام حول سلامة المرضى، وتأسيس وزيادة مواد الأبحاث المتعلقة بسلامة المرضى، تطبيق ثقافة سلامة المرضى في المناهج الأكاديمية الصحية, ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني :( http://patientsafetyforum.org) .