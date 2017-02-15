تدشين مبادرة المعرفة بلا حدود ومشروع تكافل للأسر المنتجة بالحد الجنوبي

صراحة – خالد الحسين : دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم بحضور معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور أحمد بن محمد العيسى وعدد من مسؤولي المنطقة , مشروع تكافل للأسر المنتجة بالحد الجنوبي الذي تنظمه مؤسسة تكافل الخيرية كما دشن مبادرة المعرفة بلا حدود الذي يتضمن مسابقة في القراءة والتأليف وذلك بفندق راديسون بلوب بالمنطقة .

وتجول سموه في المعرض الذي أقامته لعرض مبادراتها بالحد الجنوبي واطلع على مبادرة الدعم النقدي الذي تقدمه تكافل لعدد 230 ألف طالب وطالبة ومشروع وجبتي الذي توزعه المؤسسة في الحد الجنوبي بمعدل 11 مليون وجبة سنويا علاوة على مشروع هدية المعرفة الذي وزع أيضا بالحد الجنوبي واستفاد منه 20 ألف طالب وطالبة إضافة إلى مبادرة كسوتي والتدريب والتجسير.

وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر على المعرض عن شكره للقائمين على المؤسسة وعلى رأسهم معالي وزير التعليم , مشيدا بجهود ومبادرات المؤسسة وشكر مدراء التعليم بالحد الجنوبي وكل المتطوعين والتربويين على جهودهم المتميز مثمنا سعي المؤسسة واهتمامها بالتنمية التعليمية وأثرها على تنمية الإنسان قبل كل شيء لافتا إلى أن العلم أساس كل تقدم وازدهار وأبناؤنا الطلبة هم رجال المستقبل وسواعد الوطن.

ثم كرم سموه الشركتين الراعيتين الخليج للتموين وأركان المتحدة.

وقدم أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي شرحا لخدمات ومبادرات المؤسسة موضحا أن المؤسسة تتميز بنظام أهليه الاستحقاق والتي تحققت من احتياج كل الطلاب عبر نظام دقيق مرتبط بعدد 10 جهات رسمية كما تتميز المؤسسة بانتشار عملها في أغلب مدارس التعليم العام بجميع مناطق المملكة لافتا أن عدد المدارس المشمولة بالبرنامج يبلغ أكثر من 17 ألف مدرسة تضم فريق من سواعد تكافل المتطوعين ويمثلون أكبر فريق تطوعي بالمملكة حيث بلغ عددهم 77 ألف متطوع كما تتميز المؤسسة بمنظومة تقنية تضم بوابة المدرسة وبوابة الطالب ونظام قياس الأثر ونظام المعلومات ونظام أهلية الاستحقاق والذي فازت المؤسسة بالمركز أول على مستوى العالم العربي وحصلت على وسام التميز في الخدمات الإلكترونية.

ومن جانبه وجه معالي وزير التعليم بمناسبة تدشين مبادرة المعرفة بلا حدود بمنح جميع طلاب مدارس الحد الجنوبي وعددهم 48 ألف طالب وطالبة اشتراك في المبادرة والاستفادة من المكتبة الرقمية التي تضم 5 آلاف كتاب كما حث جميع طلاب وطالبات التعليم بالاستفادة من المبادرة والاشتراك بمسابقة القراءة والتأليف معربا وشكره لسمو أمير المنطقة لدعمه للمؤسسة ومبادراتها الخيرية بالحد الجنوبي.

وأفاد المستشار العام بالمؤسسة المشرف على إدارة الميدان الدكتور محمد العمران أن المؤسسة تهتم بتحقيق وتعظيم النتائج وقياس الأثر مبينا أن المؤسسة تتميز برصد مؤشرات دقيقة لنجاح وفعالية مبادراتها ومشاريعها ومدى تأثير ذلك على الطالب من حيث تحسن تحصيله الدراسي والانضباط وعدم التسرب من التعليم والأثر الاجتماعي والنفسي عليه مما كان لك أكبر الأثر في تحقيق التغير الإيجابي والتحسن المستمر، ولمزيد من المعلومات والاطلاع على النتائج زيارة موقع المؤسسة على الانترنت.

وحول مبادرة الأسر المنتجة أضاف الأستاذ

وبين مشرف تكافل بالمنطقة أبو القاسم الحريصي أن مبادرة تكافل للأسر المنتجة بالحد الجنوبي ستمكن الأسر من تأسيس مشاريع صغيرة لتزويد المؤسسة بالوجبات التي توزع على طلبة المدارس موضحا أن المشروع انطلق الآن بعدد 20 مدرسة بمنطقة جازان والمستهدف في المرحلة الأولى 500 مدرسة بالحد الجنوبي مؤكدا أن تدشين سمو أمير المنطقة لمبادرات تكافل دعم كريم ومباركة لهذه الجهود التي نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسنات كل من شارك وساند وتعاون مع مبادرات ومشاريع المؤسسة.

ووجهت المؤسسة الدعوة للطلاب والطالبات والأسر والمهتمين بزيارة المعرض والذي سينقل إلى مقر مدارس جازان الأهلية ويستقبل الزوار من يوم الأحد 22 جمادى الأول ويستمر لمدة أسبوع وخصصت الفترة الصباحية للطالبات والمعلمات، والفترة المسائية للطلاب والمعلمين.