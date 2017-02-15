أمطار متفرقة على منطقة الباحة



صراحة – فيصل القحطاني : هطلت على منطقة الباحة اليوم , أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والعقيق والمخواه وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها .

كما شملت الأمطار منتزهات رغدان والأمير مشاري والخلب وعمضان وموطف , ارتوت على إثرها الأرض.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب, جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.