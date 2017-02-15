أمانة عسير : 1180 عاملا ومراقبا لمعالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة في أبها

صراحة – محمد المحسن : واصلت أمانة منطقة عسير جهودها في معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أبها وضواحيها، ونشرت 1180 عاملا ومراقبا، بمساندة العديد من معدات شفط المياه وإصلاح التلفيات في بعض شوارع المدينة.

وأكد أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي خلال جولته اليوم على عدد من الأحياء في أبها يرافقه عدد من الوكلاء ومديري الإدارات أن الأمانة سخرت كافة إمكانياتها لمعالجة الأضرار التي لحقت ببعض الطرقات والأحياء، وتصريف المياه ونزحها عبر الصهاريج والمضخات المخصصة لذلك.

وتابع القاضي سير الأعمال الخدمية في الميدان، حاثاً جميع الإدارات المعنية والمقاولين ، على متابعة أعمال الصيانة على مدار الساعة والتأكد من جاهزية المشروعات الجاري تنفيذها، تحسباً لأي حالات مطرية مستقبلية، مشيراً إلى أن غالبية تجمعات المياه كانت في بعض المخططات العشوائية، إلى جانب التعدي على أحرام الأودية والشعاب والتضييق على مجاري العبارات بالمباني والجسور الخرسانية.

بدوره ، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير المهندس سعيد الشهراني أنه ورد لمركز العمليات بطوارئ الأمانة أمس أكثر من750 بلاغاً، شملت تجمعات للمياه وانهيارات صخرية وطمي ، وبعض تسربات المياه للمنازل، مبيناً أنه باشر تلك الحالات أكثر من 1150 عاملا و30 مراقبا مجهزين بجميع المعدات والوسائل اللازمة .