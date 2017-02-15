أمطار غزيرة على محافظات منطقة الرياض والمراكز التابعة لها

صراحة – خالد الحسين : هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الثلاثاء على محافظة رماح والمراكز التابعة لها سال على إثرها وادي الثمامة ووادي وثيلان ووادي الخويش ووادي رماح .

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ثادق والمراكز التابعة لها من بعد العصر إلى الساعة الثامنة مساء، سالت الأودية والشعاب منها / وادي عبيثران والباطن الشمالي والباطن الجنوبي وشعيب الصفرات وشعيب الفحيحيل وشعيب السباعة وبلغ منسوب المياه في سد الصفرات /2 م/ وسد البير / 2م / وسالت الفياض ومنها / روضة ام الشقوق روضة الكثير روضة البردان .

وهطلت أمطار على محافظة مرات والمراكز التابعة لها سالت على إثرها الأودية والشعاب منها وادي النخيل والبسيتين والسمس والشمسية ووادي الرعن وسد مرات .

كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة القويعية والمراكز التابعة لها سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها / وادي عنا وادي حجيلا وادي الامار /.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حريملا سال على إثرها / وادي أبوقتاده، ووادي الياطة، ووادي الشريج الأيمن والأوسط ، ووادي الشعبه، وشعيب أبوصفي، وشعيب العويند .

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات وادي الدواسر والمزاحمية وحوطة بنى تميم والمراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد .