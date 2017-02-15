الإسكان تخصص أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة

صراحة – محمد المحسن : أطلقت وزارة الإسكان أولى دفعات برنامج “سكني” والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثّل الدفعة الأولى من بين الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي تم الإعلان عن تخصيصها خلال العام الجاري على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وقال سموّه خلال مؤتمر صحافي عُقد في المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم:” انطلاقاً من إعلان وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج “سكني” كمستهدف لعام 2017، نطلق اليوم أول الدفعات التي تشمل أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، إذ تتضمن 2937 وحدة سكنية تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، علماً أن الوزارة تستهدف مواءمة المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، في سبيل تلبية جميع الرغبات بما يتوافق وقدراتهم المادية “.

وأضاف سموه بأن اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة وزارة الإسكان، يتم وفقاً لعدة معايير يتم بموجبها تحديد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حالة كل مستحق، وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات، لافتاً الى أن حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول، بعد ذلك القدرة المالية والمتاح من المنتجات السكنية في المنطقة، فعند اختيار المتقدم لإحدى المنتجات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتعذر وجود ذلك الخيار يتم تحويله مباشرة للخيار المتوفر والمتوافق مع قدراته، وفي حال رفضه الخيارات المتاحة، يتم إعادته إلى قائمة الانتظار مرة أخرى لحين توفر المنتج الذي يرغب به.

وتتوزع الوحدات السكنية ضمن الدفعة الأولى البالغة (2937) على عدد من المدن والمحافظات، حيث شملت تبوك 891 فيلا، وحفر الباطن 647 فيلا ، ورفحاء 322 فيلا ، وطريف 304 فلل ، والزلفي 246 فيلا ، والعُلا 197 فيلا ، والأحساء 112 فيلا ، وشقراء 88 فيلا ، ورماح 80 فيلا ، ورياض الخبراء 50 فيلا.

في حين تتوزع الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى (5016) على المدينة المنورة بعدد 896 أرضا، والنعيرية بـ 727 أرضا، والغزالة بـ 535 أرضا، والمجمعة 528 أرضا ، وبريدة 363 أرضا، والقويعية 314 أرضا، وقرية العليا 266 أرضا، وعرعر 239 أرضا، والدوادمي 227 أرضا، والدرعية 111 أرضا، وعفيف 110 أراضي، وأبها 90 أرضا، وطبرجل 86 أرضا، والقريات 83 أرضا، وبلجرشي 64 أرضا، وسكاكا 61 أرضا، وتربة 39 أرضا، ووادي الفرع 277 أرضا.

بدوره أفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي لشهر فبراير يشمل جميع مناطق المملكة بعدد 7700 دعم تمويلي، ويستهدف المستحقين ممن هم على قائمة الانتظار لدى الصندوق، مشيراً إلى أن جميع المستحقين يمكنهم مراجعة البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها.

وأشار إلى أن الصندوق سيواصل شهرياً الإعلان عن أسماء المستحقين للدعم التمويلي في إطار تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، منوّهاً إلى أن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، فيما أكد أن آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة.

كما أكد اليوسف، بأن أقل نسبة دعم سيحصل عليها مستفيدي الدعم السكني لن تقل عن 25% كحد أدنى، وأن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال ايداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل، وذلك عبر آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، والتي من خلالها يسدد الصندوق كل او جزء من تكاليف التمويل مع اعطاء الاولوية للأسر الاشد حاجة، وبأن تحديد نسبة الدعم تتم بناءً على دخل الاسرة وعدد افرادها وصولاً للدعم الكلي للمستفيد.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” sakani.housing.sa، للاطلاع على الأسماء المخصص لهم لهذا الشهر ، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “إسكان” eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.