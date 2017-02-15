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15 فبراير, 2017   2714

استمرار تعليق الدراسة بمدارس تعليم رجال ألمع يوم غدٍ

تعليم رجال المع

صراحة – نواف العايد : وجه مدير إدارة تعليم محافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحيى كدوان في استمرار تعليق الدراسة غداً ،في مدارس تعليم المحافظة بسبب التقلبات الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم رجال ألمع حسين بن أحمد الزيداني ،أنه نظرا لاستمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية ، تقرر تعليق الدراسة يوم غد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم رجال ألمع ، ومراكز محو الأمية والمدارس الليلية، مشيرا إلى أن التعليق جاء بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على المحافظة .

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