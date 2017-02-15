الرئيس التركي يُغادر المدينة المنورة

صراحة – واس : غادر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، المدينة المنورة اليوم, بعد زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، ومدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي محمد الفاضل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.