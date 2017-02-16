اختتام اولمبياد الأحياء الأول لجمعية مراكز الأحياء بالطائف

صراحة – واس : اختتمت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف اليوم بطولة اولمبياد الأحياء الأول بحضور رئيس المجلس الفرعي محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني وذلك في مجمع مدارس الفهد بالمحافظة .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهده المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى المدير التنفيذي للجمعية الدكتور صالح بازيد كلمة رحب فيها بمحافظ الطائف والحضور مثمناً فيها توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة بضرورة احتواء الشباب والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم من خلال فعاليات وبرامج نوعية .

وأوضح الدكتور بازيد أن بطولة اولمبياد الأحياء حققت نجاحات متميزة بين الأحياء المتنافسة ومراكز المحافظة، مبيناً أن البطولة نفذت في تسعة منافسات رياضية وثقافية بين مراكز الأحياء وشباب المحافظة شارك فيها 500 شاباً مثل المراكز 400 متسابق وبلغ عدد الجمهور 2060 من سكان المحافظة والمصطاف .

بعدها قدم طلاب مدارس شباب الفهد أوبريت بعنوان ” رؤية وطن ” .

عقب ذلك كرم محافظ الطائف المكلف فرق الأحياء الفائزة بالمراكز الثلاثة الأول ، حيث حقق المركز الأول بحسب الألعاب المختلفة مركز حي الفيصلية وجاء في المركز الثاني مركز حي كلاخ ونال المركز الثالث مركز حي شهار .