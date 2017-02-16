تعليم الدوادمي يطبق مقياس موهبة على الطلاب ‏المرشحين لحضور المقياس

صراحة – الدوادمى: يعتزم قسم الموهوبين بالدوادمي تطبيق مقياس موهبة على الطلاب ‏المرشحين لحضور هذا المقياس، وذلك يوم السبت الموافق ٢١ / ٥ / ١٤٣٨ هـ، في مركز رعاية الموهوبين بالدوادمي.

وبهذا الصدد يأمل القسم من أولياء أمور الطلاب المسجلين (ترشيح /تسجيل ذاتي) الحرص على إحضار ابنائهم لمقر الاختبار بعد صلاة المغرب مباشرة، مصطحبين معهم ورقة التسجيل في الاختبار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقياس يتم تطبيقه في كل عام دراسي مرة واحدة، ويأتي ضمن مراحل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والذي يستهدف طلاب الصفوف (ثالث ابتدائي، سادس ابتدائي، ثالث متوسط)، ويتيح للمجتازين الاستفادة من برنامج رعاية الموهوبين المدرسي، وبعض البرامج المحلية والدولية، ويُعد كذلك شرطا أساسيا لدخول نظام التسريع (قفز الصفوف).

وتمنى قسم الموهوبين للمشاركين التوفيق، وتحقيق ما يتطلعون إليه عبر هذا المقياس.