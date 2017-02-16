بنك التنمية الاجتماعي يعتمد غرفة الطائف كأول جهة تمويلية للمشاريع الصغيرة

صراحة – الطائف : أقر بنك التنمية الاجتماعي غرفة الطائف كأول جهة تمويلية للمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة والحرفيين, وكأول غرفة تجارية على مستوى الغرف السعودية.

ووقع نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة يوم أمس اتفاقية بذلك مع مدير عام بنك التنمية الاجتماعي الدكتور عبدالله عبدالرحمن النملة.

وأوضح السعيدي في تصريح صحفي أن الاتفاقية هدفها دعم الشباب والفتيات, وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر لكون تلك المشاريع تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد السعودي, ورافدا مهما للدخل الوطني ،مبينا أن التمويل سيكون من خلال محفظة قيمتها تصل لأكثر من 4 ملايين ريال, لمدة 3 سنوات، وتصل الى 10 ملايين ريال, بحسب قيمة وعدد المشاريع التي سيتم دعمها.

وأشار إلى أن الدعم سيكون 50 ألف ريال لكل مشروع ،وفقا للشروط والضوابط, وأنه سيتم دعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة والحرفيين الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لغرفة الطائف ، متوقعا زيادة ملحوظة في الإقبال على التمويل لهذه المشاريع لرغبة الكثير من المواطنين في البدء بمشاريعهم.

وأكد أن غرفة الطائف ستبدأ في العمل في الإعداد للنماذج والشروط والضوابط, فيما من المتوقع الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري بإذن الله، مقدما شكره وتقديره لإدارة بنك التنمية الاجتماعي الشريك الاستراتيجي للغرفة.