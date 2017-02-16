الشرطة تضبط المتورط فى قتل مواطن بالرياض

صراحة – خالد الحسين : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ ورد لمركز شرطة الحائر بلاغ النقطة الأمنية بمستشفى الايمان العام عن وصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر و بحالة حرجة، جرى على الفور إنتقال فريق التحقيق للمستشفى و وجد المصاب قد فارق الحياة متأثر بجراحه .

ولأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها , عليه فقد تم تحديد الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن اشارت الدلائل على تورطه في ارتكاب الجريمه ، وبضبطه ومناقشته اقر بطعن المجني عليه بسلاح ابيض ( سكين ) بسبب خلافاً بينهما ، تم التحفظ على الجاني وآداة الجريمة و اشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.