أمانة منطقة المدينة المنورة تقلص مدة إصدار رخص الإنشاء لتصدر خلال يوم عمل واحد

صراحة – محمد المحسن : نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة ورشة عمل للمكاتب الهندسية بالمنطقة في خطوة تهدف إلى تطوير نظام إصدار رخص الإنشاء في الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها. وصرح وكيل الأمين للتعمير بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري انه انطلاقاً من توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري في تطوير نظام اصدار رخص المباني وتقليص مدة إصدار الرخص لتصدر خلال يوم عمل واحد. فقد تم تطوير النظام الذي يقوم بالربط مع المكاتب الهندسية والمختصين في إدارة الرخص بالأمانة و البلديات الفرعية التابعة لها اعتباراً من مطلع هذا الأسبوع . بحيث تم تقليص ودمج بعض الاجراءات بما يضمن بذلك السرعة والإنجاز في الوقت المحدد. مؤكداً وكيل الأمين للتعمير أن آلية عمل نظام تطوير إصدار رخص الإنشاء للمباني تتلخص بإجرائين الأول دراسة المخططات والمستندات ويعتمد على مدى استكمال المستندات والمخططات المقدمة من المكتب وتعاون المكتب في حال وجود ملاحظات. إما الاجراء الثاني فيتمثل بإصدار الرخصة فيتم إصدار الإحالة وسداداها وطباعة الرخصة مباشرة.