تنمية مكة المكرمة تؤهّل 750 شابا لسوق العمل

صراحة-مكة المكرمة:نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة اليوم, الحفل الختامي لبرنامجي “تأهيل الشباب لسوق العمل, واستثمار الطاقات الشبابية المكية”, بالتعاون مع جامعة أم القرى وصندوق “هدف”, وبدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية, بحضور مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة حمدي يونس ووكيل كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى سالم العتيبي .

وأكد نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة معتوق بن معتق اللحياني, حرص اللجنة على تنفيذ البرامج المهنية والحرفية التي تعود بالنفع على الشباب وتسهم في تأهيلهم ودفعهم لاكتساب المهارات اللازمة للدخول لسوق العمل والحد من البطالة, مبينا أن أكثر من 750 شاباً تقدموا في برنامج تأهيل الشباب لسوق العمل بعد أن تم الإعلان عنه حيث خاض المتقدمين اختبار تحديد الاحتياجات المهنية وكان لـ”هدف” دور كبير في تنفيذ الاختبار وترشيح من يتناسب مع هذه الدورات, مشيراً إلى الأساليب الحديثة التي تم تنفيذها في البرنامج والمحاور في الدورة، وكذلك الجوانب النظرية والعملية التي استفاد منها المتدربون خلال ١٠ دورات تدريبية بمجموع 50 ساعة تدريبية .

عقب ذلك جرى توزيع الشهادات, كما أعلنت اللجنة عن جائزة أفضل مشروع تطوعي .

من جانبه دعا المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد سعد الأحمدي, الشباب إلى الانخراط في مجال التعليم الفني والمهني، الذي يلبي ويواكب متطلبات سوق العمل المحلية, مشيدًا بمثل هذه المشروعات التي تسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم الثقة في النفس ودفعهم إلى الدخول لسوق العمل، من خلال ما أضافوه لأنفسهم من مهارات مهمة، وسيكونون بمشيئة الله رافدًا مهمًّا من روافد التنمية الاجتماعية.