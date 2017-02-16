أمانة القصم : تضبط 350 جالون من “المواد الغذائية ” مجهولة المصدر

صراحة-القصيم:تمكنت فرق العمليات والطوارئ بأمانة منطقة القصيم من مصادرة ما يقارب (350 جالون ) تحمل مواد غذائية “المخلل” مجهولة المصدر يتم تصنيعها وتخزينها داخل أحد الشقق السكنية بمدينة بريدة من قبل أحد العمالة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة القصيم ان تفاعل عمليات وطوارئ الأمانة مع بلاغ أدى إلى الوصول لهذه الكمية مجهولة المصدر من “المخلل ” حيث باشرت العمليات والطوارئ والمراقب الصحي والدوريات الأمنية عملية الوقوف على الشاحنة التي كانت تقوم بتحميل الكميات وبيعها على عدد من المطاعم في مدينة بريدة , حيث تم حجز الشاحنة مع مصادرة جميع الكميات والإعداد لإتلافها فيما تتحفظ الجهات الأمنية على البائع لاستكمال بقية الإجراءات .