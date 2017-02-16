نائب رئيس جمعية الكشافة : تنمية القيادات تنبثق من رؤية شاملة للاهتمام بالموارد البشرية

صراحة-الرياض:التقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أمس, بالمشاركين في الدراسة الأولية للقادة الكشفيين المقامة بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي ، بمعهد العاصمة النموذجي .

وأكد الدكتور الفهد خلال اللقاء, أن سياسة تنمية القيادات بالجمعية تنبثق من رؤية شاملة للاهتمام بالموارد البشرية كافة، من أجل تحسين الدافعية والالتزام والقدرات لدى القادة والمسؤولين لتقديم برامج أفضل للفتية والشباب، كما أكد حرص الجمعية على توفير القيادات الشابة الناجحة ودعمها وتأهيلها وتنميتها وتتبعها وتقويمها وتحسين أدائها، ليسهموا في تلبية احتياجات وتطلعات الفتية والشباب .

وأشاد بما يقوم به معهد العاصمة من جهود في تأهيل القادة الكشفيين، وما يقدم مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي من برامج وفعاليات تحقق أهداف الكشفية، وبدور المعهد منذ التأسيس في تفعيل الجانب الكشفي الذي كان ولا زال رافداً مهماً للحركة الكشفية بالمملكة .

واستمع نائب رئيس الجمعية, إلى مداخلات واستفسارات المشاركين بالدراسة عن خطط الجمعية ومشاركاتها القادمة محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً .