دوري جميل: الفتح والهلال أمام التعاون والخليج

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته التاسعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – التعاون

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الخميس 16 فبراير 2017 م

الوقت: 6,15 مساءً

حكم الساحة: عبدالرحمن الشهري

المساعد الأول: محمد العبكري

المساعد الثاني: هشام الرفاعي

الحكم الرابع: قاسم محمد

بطاقة المباراة

الهلال – الخليج

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الخميس 16 فبراير 2017 م

الوقت: 8,25 مساءً

حكم الساحة: أندرياس إيكبيرغ ( سويدي )

المساعد الأول: فريدريك نيلسون ( سويدي )

المساعد الثاني: ماجنوس سوبلوم ( سويدي )

الحكم الرابع: خالد صلوي