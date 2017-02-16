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16 فبراير, 2017   1702

دوري جميل: الفتح والهلال أمام التعاون والخليج

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته التاسعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الفتح – التعاون
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الخميس 16 فبراير 2017 م
الوقت: 6,15 مساءً
حكم الساحة: عبدالرحمن الشهري
المساعد الأول: محمد العبكري
المساعد الثاني: هشام الرفاعي
الحكم الرابع: قاسم محمد

بطاقة المباراة
الهلال – الخليج
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الخميس 16 فبراير 2017 م
الوقت: 8,25 مساءً
حكم الساحة: أندرياس إيكبيرغ ( سويدي )
المساعد الأول: فريدريك نيلسون ( سويدي )
المساعد الثاني: ماجنوس سوبلوم ( سويدي )
الحكم الرابع: خالد صلوي

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